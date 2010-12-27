Игорь Можаретто: скоро электромобили станут привычными для россиян

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил пакет изменений в правила дорожного движения, которые позволят ввести в законодательство ряд новаций. Ситуацию прокомментировал автоэксперт Игорь Можаретто.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", в России введены знаки особых предписаний для защиты окружающей среды от вредных автомобильных выбросов.



По мнению автоэксперта Игоря Можаретто, в этом вопросе ничего нового изобретено не было, Россия лишь идет в ногу с другими странами.



Также в рамках законопроекта введены такие новые понятия как "гибридный автомобиль" и "электромобиль".



В Евросоюзе давно развиты электромобили и гибридные силовые установки и для их продвижения существуют различные стимулы и субсидии. Издание приводит в пример Норвегию, где для электромобилей был отменен импортный регистрационный сбор и введена нулевая ставка НДС.



По мнению эксперта, для России электромобили не настолько актуальны, однако тот факт, что страна подстраивается под Европейские требования - это нормально.



Стоит сказать, что в пакет Медведева входит введение специальных парковочных мест для электромобилей и введение обозначения мест возможной зарядки электромобилей.



Специалист отмечает, что "гибриды" скоро станут привычными для россиян, а в дальнейшем появятся другие технологические направления, которые составят конкуренцию электромобилям. В качестве примера Игорь Можаретто приводит Японию и Китай, где сейчас исследуют водородное топливо.



Эксперт заключает, что на данный момент электромобили являются главным конкурентом двигателей внутреннего сгорания, поэтому Россия идет в этом решении в русле основных трендов.