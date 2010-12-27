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Игорь Можаретто: скоро электромобили станут привычными для россиян
Сегодня, 15:18
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TretyakovaS
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Игорь Можаретто: скоро электромобили станут привычными для россиян

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил пакет изменений в правила дорожного движения, которые позволят ввести в законодательство ряд новаций. Ситуацию прокомментировал автоэксперт Игорь Можаретто.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", в России введены знаки особых предписаний для защиты окружающей среды от вредных автомобильных выбросов.

По мнению автоэксперта Игоря Можаретто, в этом вопросе ничего нового изобретено не было, Россия лишь идет в ногу с другими странами.

Также в рамках законопроекта введены такие новые понятия как "гибридный автомобиль" и "электромобиль".

В Евросоюзе давно развиты электромобили и гибридные силовые установки и для их продвижения существуют различные стимулы и субсидии. Издание приводит в пример Норвегию, где для электромобилей был отменен импортный регистрационный сбор и введена нулевая ставка НДС.

По мнению эксперта, для России электромобили не настолько актуальны, однако тот факт, что страна подстраивается под Европейские требования - это нормально.

Стоит сказать, что в пакет Медведева входит введение специальных парковочных мест для электромобилей и введение обозначения мест возможной зарядки электромобилей.

Специалист отмечает, что "гибриды" скоро станут привычными для россиян, а в дальнейшем появятся другие технологические направления, которые составят конкуренцию электромобилям. В качестве примера Игорь Можаретто приводит Японию и Китай, где сейчас исследуют водородное топливо.

Эксперт заключает, что на данный момент электромобили являются главным конкурентом двигателей внутреннего сгорания, поэтому Россия идет в этом решении в русле основных трендов.

Теги: новости россии , экономика
Категории: Новости России

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