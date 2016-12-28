Электрички Финляндского направления ездят с часовым опозданием из-за неполадок

Задержка электропоездов Финляндского направления связана с неполадками на станции Грузино, которые произошли около семи часов утра в понедельник, 10 июля.

В понедельник, 10 июля, утром пассажиры электричек Финляндского направления столкнулись с неприятным инцидентом: почти все электропоезда следуют с опозданием от 30 минут до полутора часа. В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщают, что поезд из Сосново придет на Финляндский вокзал с опозданием на час.

Причиной неполадок стал инцидент на станции Грузино. В 07.19 там по техническим причинам случилось ЧП. Причину задержки устраняют. Сотрудники железной дороги предпринимают меры, чтобы сократить задержку электричек.

Для удобства пассажиров информацию о движении поездов объявляют на станциях и вокзалах.