У станции Сосновая Поляна электричка насмерть сбила отчаянного мужчину

Пешеход хотел перебежать железнодорожные пути перед электричкой. Машинист старался предупредить экстремала сигналом и экстренно затормозить, но это не помогло избежать наезда.

Трагический инцидент произошел в среду, 1 марта, в двенадцатом часу ночи на перегоне Сосновая Поляна - Лигово. 34-летний мужчина оказался под колесами электропоезда. По предварительным данным, пострадавший хотел перебежать дорогу в десяти метрах от состава.

Машинист увидел нарушителя и подал звуковой сигнал, а затем и попытался экстренно остановить электропоезд. Однако ничего не помогло и произошло столкновение. Пешеход был в явном проигрыше в этой ситуации. Он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Поезд, под колесами которого погиб мужчина, ехал со станции Калище в Петербург. Управлении на транспорте МВД СЗФО сообщает, что по факту гибели мужчины проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Две недели назад пассажир загадочно скончался в электричке на станции Царское Село. Предварительно, смерть наступила по естественным причинам. Из-за инцидента все поезда, следовавшие в Витебском направлении, двигались с опозданием.