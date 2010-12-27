Не дошел до реки: в Волгограде мужчину переехала электричка

Житель Волгограда собирался порыбачить в Калачевском районе, но не дошел до реки. 45-летнего мужчину переехала электричка.

Поездка жителем Волгограда на рыбалку в Калачевский район закончилась гибелью. 45-летнего Мужчину переехала электричка сообщением "Донская - Волгоград".

Машинист рассказал, что во время движения он заметил сидящего на путях человека. Вскоре применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не получилось. Перерезаное тело колесами электропоезда нашли 30 апреля около 6 утра.

Приехавшие на место медики констатировали гибель мужчины, пояснил следователь Астраханского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК РФ Аркадий Ажогин. По факту случившегося проводится проверка.