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Не дошел до реки: в Волгограде мужчину переехала электричка
Сегодня, 16:22
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Shdaria
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Не дошел до реки: в Волгограде мужчину переехала электричка

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Житель Волгограда собирался порыбачить в Калачевском районе, но не дошел до реки. 45-летнего мужчину переехала электричка.

Поездка жителем Волгограда на рыбалку в Калачевский район закончилась гибелью. 45-летнего Мужчину переехала электричка сообщением "Донская - Волгоград".

Машинист рассказал, что во время движения он заметил сидящего на путях человека. Вскоре применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не получилось. Перерезаное тело колесами электропоезда нашли 30 апреля около 6 утра. 

Приехавшие на место  медики констатировали гибель мужчины, пояснил следователь Астраханского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК РФ Аркадий Ажогин. По факту случившегося проводится проверка. 

Теги: волгоград , донаская волгоград , калачевский район , рыбалка , электричка
Категории: Лента новостей

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