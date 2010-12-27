Электричество пропало в районе перекрестка Бухарестской и Олеко Дундича

Очевидцы сообщают о блэкауте в Купчине: электричество пропало в арйоне перекрестка улиц Бухарестской и Олеко Дундича.

В среду, 19 июля, днем произошло отключение света в Купчино. очевидцы сообщают, что блэкаут задел как минимум окрестности перекрестка улиц Бухарестской и Олеко Дундича. На дорогах погасли светофоры. Света также нет в больших магазинах. Также без электричества остались здания, расположенные на улице Олеко Дундича и чатично с Бухарестской.