Эксперты предсказали ход военного конфликта в Сирии на 2017 год

Военные эксперты спрогнозировали развитие конфликта в Сирии: ситуация в стране останется стабильной, но с тенденциями к улучшению.

В 2017 году Сирию ждет стабильная военно-политическая ситуаций. При этом эксперты не исключают, что страну ждет тенденция к улучшению. В этом году сирийской армии предстоит постепенно вытеснять боевиков с их позиций в провинциях Дамаск и Алеппо.

По мнению специалистов, сейчас армия САР оправилась от тяжести первых лет войны. Теперь у военных есть силы развернуть ситуацию в свою пользу. На 2015 год правительство контролировало не более 30% территории страны. Но благодаря совместной работе с ВКС России, сирийские военные смогли провести несколько крупных операций, повлиявших на ход гражданской войны. В частности это освобождение Пальмиры (март 2016 года) и Алеппо (конец 2016).

Сейчас наступления солдат в направлении Аль-Баб и Пальмиры проводятся в точности по планам. Как рассказал руководителя экспертной группы "Крымский проект" Игоря Рябова Федеральному агентству новостей, продвижение в Алеппо и Хомсе идет с применением всех разведывательных и ударных возможностей.

Но при прогнозировании ситуации в Сирии не стоит забывать про силы повстанцев и террористов. Ошибки сирийской армии в ходе прошлого наступления на Пальмиру привели к тому, что террористическая группировка "Исламское государство" в декабре 2016 снова захватила город. Сейчас правительственные силы наступают на город широким фронтом с завладением господствующих в регионе высот.

Видео: Twitter