Эксперт: в России ожирение не рассматривается как проблема

На днях газета "Известия" назвала регионы нашей страны с наиболее страдающим от ожирения населением. Северной столице посчастливилось не войти в их число, однако россияне по-прежнему не считают ожирение серьезной проблемой и, как правило, редко обращаются за помощью к специалистам. К такому выводу пришел хирург Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.ак. И.П Павлова Дмитрий Василевский.

По данным "Известий", в Россиии от ожирения страдают несколько регионов страны - это Ненецкий автономный округ, Алтай и Пензинская область. В этой истории Петербург остался в стороне, но, по мнению хирурга Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова Дмитрия Василевского, количество петербуржцев, страдающих от ожирения все-таки увеличивается.



" По данным популяционного исследования ЭССЕ-РФ («Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах Российской Федерации»), проведенного в 2013 году, заболеваемость ожирением у мужчин составляет 31%, у женщин 35%. Более поздних исследований нет. Однако, сопоставимость полученных в ЭССЕ-РФ данных с показателями заболеваемости ожирением в большинстве европейских стран, можно предполагать увеличение распространенности избыточной массы тела у населения Санкт-Петербурга" - поделился с каналом Piter.tv хирург.



Специалист считает, что бороться с ожирением просто необходимо. На данный момент существуют разные методы лечения, но самым эффективным, по мнению эксперта, является хирургический.



"В настоящее время существуют консервативные методы лечения (диетотерапия, физическая культура, психотерапия, медикаментозная терапия). Их совокупная долгосрочная (5 и более лет) эффективность составляет 5-7%. Остальная часть пациентов через какое-то время возвращается к первоначальной, или большей, массе тела. Хирургическое лечение (бариатрическая хирургия) является наиболее эффективным методом лечения ожирения, позволяющим добиться значительного снижения массы тела у 85-95% пациентов (в зависимости от методик операции)" - объясняет Дмитрий Василевский.



Говорят, что хорошего человека должно быть много, однако Дмитрий Василевский с этим категорически не согласен. По мнению хирурга, несмотря на негативное влияние лишнего веса на человеческий организм, россияне наотрез отказываются от лечения в специальных центрах.



" К сожалению, в России, в силу исторических культурных традиций и общей невысокой медицинской грамотности населения, ожирение не рассматривается как проблема, связанная со здоровьем. Именно поэтому, востребованность населением различных методов лечения ожирения, в том числе - хирургических, крайне низкая. В качестве примера можно привести количество выполняемых в год бариатрических операций: в Швеции, имеющей население 9,7 млн. чел., в год выполняется 8,6 тыс. операций по поводу ожирения, в России (население 142 млн. чел.) 2,6 тыс. операций в год" - заключает эксперт.