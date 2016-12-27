Эксперт: молодежная сборная России еще покажет себя после поражения Канаде

Спортивный комментатор Андрей Шестаков уверен в том, что молодежная сборная России по хоккею ещё покажет себя в чемпионате, несмотря на проигрыш в первом матче.

Молодежная сборная России по хоккею потерпела неудачу в первом матче чемпионата мира, стартовавшего в Торонто. Сборная Канады буквально на первых минутах открыла счёт матча. Встреча завершилась со счетом 5:3. Хоккейный комментатор Андрей Шестаков объяснил поражение сборной России тем, что Канада просто оказалась сильнее на данный момент. Комментатор уверен, что надежда есть, ведь это только первый матч.

"Канада на данный момент сильнее, конкретно в этом матче. А там дальше посмотрим, потому что это только самое начало чемпионата, это предварительные матчи. Надо выходить из группы, надо выигрывать четвертьфинал, надо постараться не попасть на Канаду на ранних стадиях плей-офф, а там, как говорится, если в финале сойдёмся, то всё ещё впереди", - говорит Андрей Шестаков.

Следующая игра российской команды состоится 27 декабря против Латвии. Канада в этот же день встретится со словаками.



Видео: канал Piter.TV