Эксперт: трасса "Таврида" ускорит развитие экономики Крыма

Политолог Владимир Джаралла назвал трассу "Таврида" возможным "стержнем экономики Крыма".

В Крыму дан старт строительству федеральной трассы "Таврида". Скоростная магистраль стоимостью в 138 млрд рублей протянется на 280 км и свяжет между собой Керчь, Симферополь и Севастополь. Уже в 2018 году будут полностью построены двухполосные линии трассы, а еще через пару лет в строй будет введено все четырехполосное покрытие трассы. Эксперт Владимир Джаралла считает, что уникальная автодорога выведет экономику Крыма на новый уровень. В этом он признался в общении с журналистами ФБА "Экономика сегодня".

"В последние три года экономика Крыма показала серьезный взлет – присоединение полуострова к РФ выявило, насколько Россия с распада СССР ушла вперед в развитии от большинства постсоветских стран. Рывок обеспечили проекты федерального центра, выравнивающие уровень жизни до общероссийского и модернизирующие имеющуюся инфраструктуру, в которую Украина два десятилетия ничего не вкладывала. Введение в эксплуатацию трассы "Таврида" в совокупности с Керченским мостом серьезно улучшат логистику региона, сделав его доступным для бизнеса и туристов. Даже сам процесс строительства этих уникальных объектов – серьезные инвестиции в экономику Крыма: большое число рабочих мест обеспечивает местных жителей заработком, местные компании получают контракты на снабжение стройки. Но если федеральные чиновники ведут серьезную работу по поддержке региона, то к работе местных властей у населения вопросов довольно много", - считает политолог.

Фото: Экономика сегодня