Эксперт раскритиковал магазин Германа Стерлигова

Основатель Центра финансовой культуры Роман Аргашоков прокомментировал ситуацию с закрытием одного из магазинов Германа Стерлигова "Хлеб и соль". По мнению эксперта, в этом магазине цены на товары неоправданно завышены, а значит выжить такому бизнесу в Петербурге будет непросто.

Один из магазинов с радушным названием "Хлеб и соль", который располагался на Лиговском проспекте, закрылся 19 июня.



Торговая точка просуществовала меньше двух месяцев. По словам представителя православного бизнесмена, причина ее закрытия - неудачное место расположения. Однако Герман Стерлигов планирует открыть в Петербурге еще один магазин.



Стоит отметить, что магазин "Хлеб и соль" предлагает приобрести посетителям экологически чистые продукты по весьма недешевым ценам: хлеб в нем стоит от 750 до 1650 рублей за килограммовую буханку, килограмм соли — 1500 рублей, 550-граммовая банка меда – 800 рублей, банка подсолнечного масла – 300 рублей, бутылочка шампуня – 900 рублей.



По мнению основателя Центра финансовой культуры Романа Аргашокова, такой бизнес не сможет долго просуществовать в Северной столице.



"Такому бизнесу существовать будет крайне сложно. Хлеб - это тот продукт, который мы едим каждый день и ежедневно далеко не каждый петербуржец позволит себе купить его за тысячу рублей" - рассуждает эксперт.



Также Роман Аргашоков отметил, что людьми, которые покупают продукты в подобных магазинах, движут духовные интересы.



"Я думаю, что там приобретают продукты люди, живущие исключительно духовными интересами, они не замечают реальности" - делится Роман Аргашоков.



Впрочем, эксперт поделился мнением не только о покупателях, но и о самом создателе сети.



"Такие люди, как Герман Стерлигов, просто хотят подчеркнуть собственную исключительность. Его магазин бьет и по карману горожан, и по их мозгам" - заключил эксперт.