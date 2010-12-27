Эксперт: с развешивающими портреты Гитлера людьми надо бороться педагогическими методами

Представитель Молодежного правозащитного движения в Санкт-Петербурге Борис Романов считает, что с незнакомцами, развесившими на Балтийском бульваре портреты Гитлера, нужно бороться социальными и педагогическими методами.

Во вторник, 11 июля, неизвестные развесили на 17 столбах Балтийского бульвара портреты Адольфа Гитлера в полевой форме. Изображения убирали правоохранители. Но к их приезду лицо немецкого лидера закрасили местные жители. Полиция разбирается в произошедшем.

Представитель Молодежного правозащитного движения в Санкт-Петербурге Борис Романов отмечает, что если в районе появился неонацизм, то действовать в отношении него надо социальными и педагогическими методами. При этом не в коем случаи не применять репрессивные методы.

- Стоит провести исследования в районе, понять, как проходит досуг разных групп населения. Конечно, тут важно постоянно мониторить ситуацию и проводить лонгитюдное (продолжительное - прим. ред.) исследование. Только так можно понять ситуацию с возможными ксенофобоными настроениями в Красносельском районе, - подчеркнул Романов в комментарии для Piter.tv.

Если же проверка подтвердит появление неонацистских движений, то в районе стоит развивать антидискриминационное образование. Для этого нужно привлекать общественные организации и инициативные группы. Проводить работу по развитию культурной памяти о Второй Мировой войне и Холокосте.

В начале 2010-х в Красносельском (где и произошел инцидент) и Кировском районе действовала неонацистская банда, состоящая и несовершеннолетних. Не исключено, что неудачную шутку решили разыграть остатки этой группы. Хотя методы банды были далеки от развешивания плакатов: подростки убивали похожих на мигрантов и бездомных людей.

Фото: ВКонтакте / Boris Romanov