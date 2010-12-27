Эксперт рассказал, как стоимость приватизации изменит цены на бензин

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о способности нефтяных компаний вести дела без вмешательства государства . В свою очередь научный сотрудник Центра отраслевой экономики Андрей Гордеев посчитал это невозможным.

Алексей Кудрин считает, что нужно полностью приватизировать весь нефтяной сектор России в ближайшие 7-8 лет. По его мнению, сегодняшняя нефтяная отрасль вовсе не требует вмешательства государства, мало того, эксперт считает, что государственный статус приносит вред компаниям.



Научный сотрудник Центра отраслевой экономики Андрей Гордеев согласился с таким утверждением только на половину. Эксперт считает, что влияние государственного сектора в российской экономике увеличилось, а на нефтяном рынке снизилась конкуренция, ведь в последние годы на арене "играют" исключительно государственные компании: "Роснефть, "Башнефть", "ТНК-BP".

Изменения в устоявшейся системе, по словам Гордеева, не будут предприняты, ведь они не отвечают интересам нынешней политики и могут быть очень болезненными.



Эксперт также объяснил, почему приватизация отразится на на розничном топливном секторе.

"Этот рынок сегодня зарегулирован, а регионы поделены. Независимые операторы постепенно уходят с рынка, так как рентабельность продаж продолжит снижаться. Рентабельность переработки находится на низком уровне, поэтому гораздо выгоднее нефть добывать и экспортировать" - говорит Андрей Гордеев.



Эксперт считает, что несмотря на налоговый маневр, нужно продолжать реформу путем увеличения добычи нефти. Также эксперт сказал, что при условии получения права на экспорт нефти маленькими компаниями, будут увеличены налоговые отчисления. Итог - развитие сектора.