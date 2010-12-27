Эксперт рассказал, как изменит жизнь россиян единая база кредитных историй

ЦБ РФ предложил создать в стране единую базу кредитных историй.

Единая база кредитных историй не сможет в краткосрочной перспективе изменить "кредитные привычки" россиян. Об этом изданию ФБА "Экономика сегодня" рассказала сотрудница Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк. По ее словам, мера, предложенная ЦБ РФ лишь незначительно снизит ризки финансовых организаций. При этом граждане продолжат, как и раньше, оформлять все последующие кредиты на родственников и знакомых.

"Инициатива хорошая, риски снизятся, но полностью их снять не удастся. Кредитные истории у нас индивидуальные, а в идеале стоит смотреть на домохозяйства в расширенном понимании, когда условно дети берут ипотеку, а родители для них - кредит на мебель, но дети все равно платят за оба кредита. Бывают случаи, когда человек взял один кредит, а на самом деле платит по трем, да еще и друзьям-родственникам отдает долги. Продвижение в направлении создания общей базы кредитных историй – шаг в правильном направлении, но полностью проблему закредитванности он не решит", - делится мнением женщина-эксперт.

Напомним, что с инициативой создания единой базы кредитных историй для всех банков накануне выступил ЦБ РФ. Предполагается, что так коммерсантам будет проще узнать всю информацию о своих клиентах при выдаче кредитов.