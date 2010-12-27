Эксперт раскритиковал план Кудрина по улучшению жизни пенсионеров

Алексей Кудрин считает, что в России нужно снизить число пенсионеров и повысить пенсионный возраст. Многие эксперты назвали этот план "сырым" и даже "провальным".

Центр стратегического развития Алексея Кудрина слабо поработал над проектом новой пенсионной реформы. В этом уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. В интервью ФБА "Экономика сегодня" эксперт раскритиковал проект Алексея Кудрина по "улучшению жизни российских пенсионеров". Напомним, что по мнению Кудрина до 2035 года необходимо снизить численность пенсионеров в РФ на 9%, а также повысить возраст выхода на пенсию.

"Когда чиновники в разработке будущего пенсионной системы опираются только на макроэкономические показатели, они не учитывают множество факторов, которые вернутся "бумерангом" всей стране. К примеру, для повышения пенсионного возраста нужны расчеты, на сколько повысилась продолжительность активной жизни граждан, способных работать. Иначе в итоге государство рискует получить огромное количество "латентных пенсионеров" – людей, которые тянут с оформлением инвалидности до последнего ради работы. Таких расчетов в России никто не проводил", - заявил эксперт.

Кроме того, никто не исследовал, какова будет потеря фонда рабочего времени при повышении возраста выхода на пенсию. Нет даже приблизительных данных, в какие суммы государству выльется оплата больничных листов пожилым людям из-за имеющихся у них хронических заболеваний. Александр Сафонов напомнил, что все это придется оплачивать из бюджетных средств и призвал Кудрина и его команду лучше поработать над проектом пенсионной реформы.