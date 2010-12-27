Эксперт: промышленная добыча "горючего льда" пока что не может быть выгодной

Российский газ пока что может не бояться конкуренции с китайским "горючим льдом".

Накануне китайские энергетики заявили об "историческом прорыве" в этой отрасли. Китай впервые добыл со дна Южно-Китайского моря легендарный "горючий лед". Речь идет о залежах газогидрата, содержание метана в котором превышает 99.5%. Китайские ученые заявили, что в будущем весь мир перейдет на добычу такого газа, а их прорыв значит больше, чем "сланцевая революция". Однако эксперт Финансового университета Игорь Юшков считает, что время "горючего льда" еще не настало. По его словам, в ближайшие годы газогидраты не станут реальным конкурентом обычного газа: из-за банальной дороговизны добычи.

"Известно, что наибольшие запасы газогидрата находятся на Байкале. Но на данный момент не существует коммерчески оправданной технологии добычи газогидрата, хотя над ней работают многие страны. Себестоимость добычи «горючего льда» будет значительно выше, чем покупка газа у других поставщиков из традиционных месторождений. Но если бы технология добычи вдруг стала доступной, то добывать газ из газогидратов стали все, и тогда бы началась мировая энергетическая революция", - комментирует ФБА "Экономика сегодня" эксперт.

По мнению аналитика, газогидраты доберутся до реального рынка только в следующем десятилетии. Все это время странам-гигантам придется активно работать над технологией добычи топлива, внедрять новые производственные сертификаты и стандарты. Пока что лидерами в данной отрасли являются Китай и Япония, однако у России тоже есть шанс занять свое место на инновационном энергетическом рынке.