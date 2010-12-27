Эксперт: перспективы Украины на членство в ЕС все еще туманны

Заместитель директора Центра украинистики МГУ Богдан Безпалько прокомментировал новость о ратификации процесса по ассоциации Украинцы с ЕС.

Сегодня, 11 июля, Совет ЕС окончательно утвердил документ об ассоциации Украины с Евросоюзом. Однако эксперты предлагают украинцам не торопиться с преждевременной радостью. Об этом в интервью "ПолитЭксперт" заявил зам. директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько. По его мнению, документ направлен на обогащение конкретных европейских стран, а не на поддержку самой Украины. Так, ЕС получит новые рынки сбыта и политические бонусы, а Украине останутся лишь завышенные ожидания.

"Перспективы членства в ЕС весьма туманны, об этом неоднократно говорили и сами европейские политики, в частности можно вспомнить Нидерланды, высказывавшиеся в таком ключе. К тому же сейчас, когда Европейскому союзу, переживающему не лучшие времена, интеграция в него страны с разрушенной экономикой, большим населением и конфликтом в Донбассе абсолютно не нужна. Украина на сегодняшний день – это черная дыра, требующая огромных финансовых вложений, которыми западные страны разбрасываться не собираются", - заявил Богдан Безпалько.