Эксперт: переговоры в Астане ни к чему не приведут

Главный редактор портала "Постфактум" утверждает, что стороны на переговорах в Астане не придут ни к какому решению

В Астане затянулись переговоры представителей сирийского правительства и повстанцев. Главный редактор информационно-аналитического портала "Постфактум" Тарас Соколов поделился с каналом Piter.TV своей точкой зрения на сложившуюся ситуацию.

Тарас Соколов уверен: ни к какому решению переговоры не приведут, так как обе стороны не готовы подписать серьезное примирительное соглашение.

"На сегодняшний день туда съехалось невероятное количество представителей всех группировок оппозиционных, и они даже не смогли выбрать единого лидера, который будет их представлять на переговорах. На сегодняшний день у них нет ни единой идеи, ни единой позиции – в этой ситуации договориться невозможно. Единственной развязкой в этой истории я вижу продление перемирия в Сирии", - утверждает Тарас Соколов.

По мнению главного редактора портала "Постфактум", еще одна причина провала переговоров в Астане заключается в том, что на сегодняшний день в мире масса точек неопределенности. Неизвестно, как сложатся отношения у нового президента США с арабским миром, каковы будут его интересны в Сирии, какая роль будет отведена в этом конфликте Израилю. Поэтому всем, кто следит за сирийским конфликтом стоит запастись терпением и не ждать скорой развязки.