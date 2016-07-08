Эксперт: мессенджерам придется согласиться на новые правила госрегулирования

По мнению эксперта, новый законопроект о регулировании мессенджеров откроет операторам доступ к персональным данным пользователей

Власти разработали новый законопроект о госрегулировании мессенджеров, осуществляющий регулирование, благодаря специальному программному обеспечению, позволяющее идентифицировать пользователя.

Директор и учредитель некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бегтин считает, что люди стараются пользоваться теми услугами, где государства как можно меньше, включая мессенджеры. Но, по мнению Ивана, власти все же стремятся "залезть туда, куда мы бы не хотели, чтобы они залезали".

Иван Бегтин уверен, что у тех участников рынка, которые откажутся от требований законопроекта, нет будущего. Их либо заблокируют, либо удалят с основных каналов распространения, – Google и Apple – которые уже идут на поводу у Роскомнадзора.

"Предположим, что там возникает ситуация, что они вводят регулирование для мессенджеров. Мессенджеры соглашаются или не соглашаются. Если они не соглашаются, тогда Роскомнадзор, который является одним из инициаторов, он пишет заявления в Google и Apple, и те удаляют это из своих магазинов. Поставить этот мессенджер вы, наверно, сможете каким-то "экзотическим" способом, но это будет уже сложный механизм установки. Потому что эти ребята контролируют канал распространения, а основные каналы распространения – это платные или бесплатные магазины Google и Apple", - утверждает Иван Бегтин.

Также директор и учредитель "Информационной культуры" отметил, что главное требование нового закона о госрегулировании – привязка телефона, с помощью которой операторы получают доступ в ЕСИА, в которой хранятся персональные данные пользователей.

На сегодняшний день Иван Бегтин не видит существенного повода для паники, так как пока правительство неспособно контролировать оконечное устройство.

"Правительство не может залезть в ваш или мой телефон, например, и самостоятельно прослушать все те сообщения, которые вы отправляете. Когда Роскомнадзор или МВД введут норму о том, что они могут удаленно что-то удалять с вашего телефона или с любого другого устройства, вот тогда это будет повод для паники, а пока что это повод для усложнения нашей жизни", - говорит Иван Бегтин.