Эксперт оценил желание Burger King принимать криптовалюту

Компания Burger King заявила о планах по оплате продукции криптовалютами, в частности, биткоинами. Эксперт Дмитрий Адамидов оценил перспективы "новых денег" на розничном рынке.

Администрация сети ресторанов быстрого питания Burger King заявила, что в течение 2017 года намеревается начать работу с криптовалютами вроде биткоин. Многие назвали такое заявление самопиаром, который практически нельзя воплотить в жизнь. Аналитики напомнили, что на 1 биткоин (по последнему курсу - более 151 000 рублей) придется купить очень много бургеров. Однако в беседе с ФБА "Экономика сегодня" эксперт-экономист Дмитрий Адамидов заявил, что криптовалюты совсем скоро придут и в другие секторы российской экономики.

"Просто для каждой эры есть свои финансовые инструменты и появление биткоина можно сравнить с тем периодом, когда банковские карты вытеснили банковские чеки. Таким образом, перед нами объективный процесс, хотя непонятно, что это будет на практике – биткоин или какая-то другая криптовалюта, вот это на сегодня совсем не ясно", - констатирует Адамидов.

Что касается крупного курса, то тут эксперт отметил, что этот финансовый инструмент сам по себе допускает, что его можно потратить не полностью, а только частично.