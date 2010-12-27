Эксперт рассказал, как изменятся выборы после отмены открепительных удостоверений

Сегодня, 24 мая, Государственная Дума проголосовала за отмену открепительных удостоверений на выборах власти всех уровней в РФ. Ранее правозащитники неоднократно заявляли о случаях нарушений, связанных с использованием подобных документов. Решение депутатов Госдумы для канала Piter.TV прокомментировал политический эксперт Алексей Громский. По его словам, отмену открепительных нужно воспринимать как часть обновления избирательной системы в стране.
"Пакет изменений предусматривает значительное колличество мер дополнительного контроля над процессом голосования. От уже знакомого нам видеонаблюдения, до необходимости подключения всех избирательных участков к системе ГАС Выборы, чтобы исключить возможность повторного госования. Рассматривается, уже не в самих законопроектах, а в плане их применения, также вопрос об оснащении избирательных участков сканерами паспортов для идентификации личности избирателя. То есть упор при контроле сделан на создание единой системы и использование технических средств объективного контроля. Невилируется роль отдельного члена избирательной комиссии, который раньше мог влиять на итог голосования по своему выбору", - заявил Алексей Громский.