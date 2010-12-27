Эксперт рассказал, как изменятся выборы после отмены открепительных удостоверений

Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах. Эксперты считают, что это поможет сократить число нарушений во время очередных избирательных кампаний.

Сегодня, 24 мая, Государственная Дума проголосовала за отмену открепительных удостоверений на выборах власти всех уровней в РФ. Ранее правозащитники неоднократно заявляли о случаях нарушений, связанных с использованием подобных документов. Решение депутатов Госдумы для канала Piter.TV прокомментировал политический эксперт Алексей Громский. По его словам, отмену открепительных нужно воспринимать как часть обновления избирательной системы в стране.

"Пакет изменений предусматривает значительное колличество мер дополнительного контроля над процессом голосования. От уже знакомого нам видеонаблюдения, до необходимости подключения всех избирательных участков к системе ГАС Выборы, чтобы исключить возможность повторного госования. Рассматривается, уже не в самих законопроектах, а в плане их применения, также вопрос об оснащении избирательных участков сканерами паспортов для идентификации личности избирателя. То есть упор при контроле сделан на создание единой системы и использование технических средств объективного контроля. Невилируется роль отдельного члена избирательной комиссии, который раньше мог влиять на итог голосования по своему выбору", - заявил Алексей Громский.

Что касается "открепительных удостоверений", то их отмена, по мнению аналитика, делает невозможным применение одного из серьезнейших способов фальсификации голосования - скупки этих самых удостоверений с последующей организацией многократного голосования "карусельщиков". Теперь же избиратель, голосующий по месту пребывания, должен представить личное заявление, подтвердить свою личность на избирательном участке, член комиссии обязан провести проверку по системе ГАС-Выборы: не появлялся ли данный конкретный избиратель на другом участке.

"Разумеется, при внедрении таких механизмов "цифрового государства" требуется обеспечить бесперебойную связь каждого избирательного участка с единой системой в режиме реального времени при высокой нагрузке коммуникационной сети. Но, когда это будет сделано, процесс определения волеизъявления избирателей станет прозрачной. А в случае вопросов, каждый момент времени дня голосования можно будет "достать и посмотреть", - считает Громский.