Эксперт объяснил преимущества "народных облигаций"

С 26 апреля россияне смогут приобретать Облигации федерального займа или "народные облигации", запущенные Минфином. Эксперты считают такие инвестиции более выгодными, чем ведение депозита.

Минфин запускает реализации 15 млн облигаций ОФЗ по 1000 рублей каждая с 26 апреля. Каждый россиянин может приобрести от 30 до 15 000 облигаций в государственных банках. Эксперты считают, что население раскупит все "народные облигации", потому что в кризис такой способ хранения сбережений выглядит более прибыльным. Об этом в интервью ФБА "Экономика сегодня" заявил аналитик Дмитрий Адамидов.

ЧЧем больше вы держите бумаги, тем выше доходность. Средняя доходность составит порядка 8,5% годовых, что выглядит гораздо привлекательнее текущих ставок банковских депозитов. В то же время стоит отметить, что если вы захотите продать бумаги в течение первого года их владения, то в ничего не получите", - считает эксперт.

Повысить рейтинги ОФЗ должен тот факт, что купить и продать их можно только в банках ВТБ и Сбербанк. Участие государственных банков в столь сложном процессе делает происходящее более надежным в глазах нароода.

"Стоит учитывать здесь и тот факт, что ЦБ продолжит снижать ставку, которая потянет за собой и ставки по вкладам. Отмечу, что при расчете ОФЗ важно учитывать комиссию банков за покупку и продажу облигаций. Высокие проценты могут отпугнуть потенциальных инвесторов", - напомнил Дмитрий Адамидов.