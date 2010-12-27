Эксперт объяснил преимущества "народных облигаций"

Минфин запускает реализации 15 млн облигаций ОФЗ по 1000 рублей каждая с 26 апреля. Каждый россиянин может приобрести от 30 до 15 000 облигаций в государственных банках. Эксперты считают, что население раскупит все "народные облигации", потому что в кризис такой способ хранения сбережений выглядит более прибыльным. Об этом в интервью ФБА "Экономика сегодня" заявил аналитик Дмитрий Адамидов.
ЧЧем больше вы держите бумаги, тем выше доходность. Средняя доходность составит порядка 8,5% годовых, что выглядит гораздо привлекательнее текущих ставок банковских депозитов. В то же время стоит отметить, что если вы захотите продать бумаги в течение первого года их владения, то в ничего не получите", - считает эксперт.