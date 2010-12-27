Эксперт объяснил, почему товары из Белоруссии не выйдут на новые рынки

Эксперт Дмитрий Болкунец назвал "блефом" слова Александра Лукашенко о переориентации белорусского производства на другие рынки вместо российского.

У Белоруссии не получится заменить российский рынок сбыта своих товаров другими странами. Об этом в интервью ФБА "Экономика сегодня" заявил эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец. Он прокомментировал соответствующее заявление президента братской республики Александра Лукашенко. Напомним, что во время встречи с руководством Ростовской области он упрекнул Россию в обилии таможенных и законодательных преград для торговли с Минском. Лукашенко пригрозил променять Россию на Китай, страны Африки и другие государства.

"Это блеф. Такая возможность у Лукашенко была на протяжении 20 лет, и он ей не воспользовался. Но самое главное в том, что структура экономики, и сами товары Белоруссии ориентированы на рынок России. Выходить на другие рынки можно, но придется подстраиваться под новые условия, менять технологии, это не быстро и трудозатратно", - заметил Дмитрий Болкунец.

Аналитик предложил Белоруссии лучше заниматься самой системой сбыта своих товаров.

"К тому же мы видим, как продается белорусская продукция в Москве. Когда каждую неделю в столицу приезжают производители из белорусских регионов, стоят и торгуют в палатках, это говорит о крайней неэффективности системы сбыта. Вот когда белорусские власти научатся продвигать свои товары, ситуация изменится. Сейчас же выходит, что заниматься вопросами продажи небольших партий товара в Россию вынужден сам глава государства", - говорит Болкунец, отмечая, что ситуация "показывает тупиковость подобной модели", - сказал спикер.