Эксперт объяснил, почему товары из Белоруссии не выйдут на новые рынки

У Белоруссии не получится заменить российский рынок сбыта своих товаров другими странами. Об этом в интервью ФБА "Экономика сегодня" заявил эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец. Он прокомментировал соответствующее заявление президента братской республики Александра Лукашенко. Напомним, что во время встречи с руководством Ростовской области он упрекнул Россию в обилии таможенных и законодательных преград для торговли с Минском. Лукашенко пригрозил променять Россию на Китай, страны Африки и другие государства.
"Это блеф. Такая возможность у Лукашенко была на протяжении 20 лет, и он ей не воспользовался. Но самое главное в том, что структура экономики, и сами товары Белоруссии ориентированы на рынок России. Выходить на другие рынки можно, но придется подстраиваться под новые условия, менять технологии, это не быстро и трудозатратно", - заметил Дмитрий Болкунец.