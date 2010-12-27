Эксперт объяснил, почему Россия не снимает торговые ограничения с Турции

В торговых ограничениях между Россией и Турцией значительную роль играет непосредственно качество продукции.

В ближайшее время Россия вряд ли снимет торговые ограничения с Турции. Это связано не с политикой, а с низким качеством пищевой продукции, производимой в этой стране. Как пишет ФБА "Экономика сегодня", слишком много претензий накопилось у санитарного контроля РФ к грузам из турецкой земли. Об этом изданию рассказал директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.

Дело в том, что мы уже приняли решение по снятию торговых санкций, и они фактически везде сняты. Нынешние затруднения в двусторонней торговле связаны с работой наших конкретных ведомств, занимающихся вопросами качества поставляемой продукции. Если раньше мы на это закрывали глаза, то в ходе ухудшения отношений проверять стали тщательнее. Аналогичные меры наблюдаются и с турецкой стороны, - заявил эксперт.

По словам аналитика, овощи и фрукты, которые мы получаем из Турции и также попавшие под ограничение из-за фитосанитарного контроля, вынудили турков увеличить пошлины за ввоз нашей пшеницы на 130%, что сделало ее неконкурентоспособной на местном рынке.

Пока фитосанитарных нарушений хватает, в различной продукции отмечаются паразиты, а в отдельных районах находят эндемические зоны возбудителей различных болезней. Меры фитосанитарного контроля необходимы, все это регулируется, но достаточно медленно, что и вызывает протесты Эрдогана, - объясняет ФБА «Экономика сегодня» Надеин-Раевский.