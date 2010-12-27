Эксперт: новая стоимость акцизных марок не повлияет на цену пачки сигарет

Правительство РФ установило новый ценник на акцизные марки для производителей табачной продукции. Эксперты считают, что данная новость слабо повлияет на сам рынок сигарет в России.

Россиянам не следует бояться резкого роста цен на сигареты. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на экспертное мнение аналитика Минздрава РФ Виктора Зыкова. Член координационного совета по борьбе против табака прокомментировал рост стоимости на акцизные марки для сигарет. Напомним, что с этого месяца она подорожала на 50 рублей и составила 200 рублей за 1000 марок. Виктор Зыков заявил, что производители вредной продукции даже не заметят этой финансовой нагрузки. Ведь 1 пачка в таких условиях подорожает всего лишь на 50 копеек.

"Стоит различать понятия: сегодня повышается не сам акциз – налог на продаваемые табачные изделия, а лишь цена наклейки. Существенных доходов бюджету эта мера не принесет, равно как и не скажется, к сожалению, на здравоохранной составляющей государственной борьбы с табакокурением", - отмечает специалист.

Впрочем, Виктор Зыков предположил, что некоторые компании воспользуются ситуацией и поднимут ценники на товары, под видом "внешнего давления". Однако наиболее ответственные игроки табачного рынка просто перераспределят свои бюджеты в связи с незначительными изменениями среды.