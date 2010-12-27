Эксперт назвал возможный срок отмены подоходного налога для родителей

По мнению доктора экономических наук Андрея Гудкова, реализация временной отмены НДФЛ для семей, в которых родился второй или третий ребенок, стимулирует заключение официальных браков и улучшит демографическую ситуацию.

Как сообщает " Экономика сегодня", ранее стало известно о намерении депутата Законодательного собрания Петербурга Владимира Петрова отправить Минфину предложение освобождать родителей от уплаты НДФЛ в течение года с момента рождения или усыновления ребёнка.



По мнению Петрова, уровень дохода населения - один из факторов демографического спада, поэтому стоит разработать дополнительные меры поддержки.



Он также предлагает сократить ставки НДФЛ на 2% для родителей или усыновителей, на обеспечении которых находятся двое детей, и снижать ставки на 1% за каждого последующего ребёнка.



Андрей Гудков считает, что рождаемость нужно стимулировать экономическими методами. Однако предложение по снятию НДФЛ на целый год при рождении первого ребенка приведет к сокращению социальной помощи.

Поэтому правильней было бы, отмечает эксперт, ввести подобную меру при рождении второго ребенка – на тот же год, а далее, при рождения третьего ребенка – на полтора-два года.



Андрей Гудков считает, что первого ребенка женщина всегда рожает для себя, а второй и третий ребенок - социальная потребность.

Не менее важный момент - с кого будет сниматься НДФЛ. Так как родившая женщина не работает, эта мера распространится на отца ребенка. Но лишь в том случае, если речь идет о семье, где отец еще и муж. Но у нас, отметил эксперт, до 40% детей рождается в неполных семьях. Можно предположить, что снятие НДФЛ будет в некоторой степени стимулировать брачность.



Эксперт также отметил, что в отличие от этой меры в случае с первым ребенком, применение ее ко второму ребенку в семье не скажется негативно на бюджете, ведь вторых детей в год рождается меньше, чем первых. Важно, что это будет стимулировать и рождение третьих детей. На данный момент они появляются в основном на национальных окраинах, а нужно, чтобы третьи дети рождались не только там.

Андрей Гудков прогнозирует, что эта мера может быть введена уже 1 января 2018 года.