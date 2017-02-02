Эксперт: для восстановления дипотношений Грузии придется замалчивать тему непризнанных республик

Алексей Громский считает, что для восстановления дипломатических отношений Грузии и России предстоит крайне тяжелая работа.

Заявление МИД Грузии о желании восстановить дипломатические отношения с Россией еще не означает, что два государства смогут пройти этот путь в ближайшее время. Об этом каналу Piter.TV рассказал эксперт Алексей Громский. Политтехнолог и глава экспертного клуба "Антоново" сравнил сложившуюся ситуацию с затянувшимися сложностями в российско-японских отношениях. В обоих случаях главной проблемой является "территориальный вопрос".

Наша дипломатия, как и грузинская, ищет возможности наладить взаимодействия в экономической, социальной и политической сферах. Мы ищем общие темы для контактов, особенно в экономике. И это в целом иллюстрирует нашу внешнюю политику на сегодня: Россия не навязывает никому ультиматумов и санкций, она пытается строить отношения с каждым государством отдельно исходя из конкретных взаимных интересов. Однако в данном случае восстановление отношений будет очень сложным. Тяжело найти дипломатическую форму решения проблемы на фоне того, что Россия официально признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Да и сам разрыв отношений, за которым стоял Саакашвили, не зря иногда причисляют к одному из главных преступлений режима Саакашвили.

По мнению Алексея Громского, и России, и Грузии на переговорах о восстановлении дипотношений придется "замалчивать" тему "непризнанных республик". Эксперт уверен, что МИД РФ не позволит себе отступиться от слов о защите Абхазии и Южной Осетии. А грузинские дипломаты, в свою очередь, уж точно не признают их независимыми. Вот и придется политикам просто не касаться этой больной темы, чтобы не навредить общему делу.

Я верю в профессионализм российских и грузинских дипломатов, которые найдут какую-то форму для сближения через инструменты экономического сотрудничества и народной дипломатии, - заявил Алексей Громский.

Видео: канал Piter.TV