Эксперт: банкоматы с распознаванием лиц не приживутся в России

Российские банки задумались о приобретении дорогостоящих систем по распознаванию биометрических данных клиентов. Эксперты отговаривают кредитные организации от таких шагов.

На этой неделе стало известно об интересе крупнейших банков России к системам распознавания пользователей по отпечаткам пальцев и лицам. Сразу несколько авторитетных СМИ написали, что европейский и китайский опыт в данной сфере заинтересовал ВТБ, Сбербанк, Росбанк и "Открытие". Однако эксперт в сфере защиты информации банковских платежных систем Николай Пятиизбянцев скептически относится к такой перспективе. По его мнению, в России она не приживется из-за специфики рынка. Об этом аналитик рассказал ФБА "Экономика сегодня".

"Системы распознавания банковских клиентов, которые работают с биометрическими данными человека, вряд ли приживутся в России из-за множества сложностей, которые они с собой несут. К примеру, снять деньги в оснащенных такими системами терминалах можно будет только в "своем" банкомате – аппарат другого уже использовать не удастся, так как отсутствует система стандартов взаимодействия между системами. В Польше относительно давно работают банкоматы, распознающие клиента по узору вен на пальце. Этой системой в основном пользуются фермеру удаленных от крупных городов районов при получении от государства субсидий. Для получения денег им нужно лишь ввести в банкомат цифровой код-аналог российского ИНН и приложить палец к сканнеру. Но зачем тратить деньги банкам, внедряя системы распознавания биометрии в России – не ясно", - задается вопросом эксперт.