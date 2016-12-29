Эксперт: "Спартак" попал в точку с трансфером Самедова

Сегодня, 16 января, московский "Спартак" официально заявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником Александром Самедовым.

Московский "Спартак" все-таки подписал Александра Самедова. Сообщение о подписании контракта с одним из самых умных и талантливых полузащитников России появилось на официальном сайте клуба. Главный редактор портала sportexpert.tv Антон Ванюшов считает это трансфер огромной удачей "красно-белых". По его словам, таким образом москвичи сделали еще один шаг к долгожданному чемпионству.

Во-первых, "Спартак" получает очень качественного игрока, причем игрока сборной России, перед крайне сложным весенним отрезком чемпионата. Во-вторых, сам Самедов получает шанс наконец-то выиграть чемпионство и вернуться в свою родную команду/ Его берут под основной состав и Александр, скорее всего, заиграет, - заявил эксперт.

Антон Ванюшов отметил, что трансфер Самедова еще раз доказывает, что "Спартак" лучше проводит селекцию в период зимнего перерыва. По мнению журналиста, трансфернам кампания москвичей намного интереснее, чем у их коллег из "Зенита" и ЦСКА.

Это грамотное точечное усиление. Пока "Зенит" берет "котов в мешке", которые могут и не заиграть, то "Спартак" набирает проверенных конкретных спортсменов. И Самедов, и Селихов, и другие покупки - сделаны под стартовый состав. "Спартак" угадывает, попадает в точку с трансфером Самедова, это хороший шаг в борьбь за возвращение короны, - считает Антон Ванюшов.

Видео: канал Piter.TV, канал "Спартак Москва" на YouTube