Эксперт: Путин уволил восемь генералов в рамках борьбы с коррупцией

Председатель Национального комитета по противодействию коррупции Юрий Макеев прокомментировал очередное массовое увольнение высокопоставленных силовиков.

За увольнением 8 высокопоставленных генералов по личному указу Владимира Путина может стоять борьба с коррупцией. Так считает глава Национального комитета по противодействию коррупции в РФ Юрий Макеев. Об этом аналитик рассказал в интервью ФБА "Экономика сегодня". Напомним, что несколько часов назад стало известно об отставке восьми известных генералов МВД и МЧС в разных регионах России. При этом официальные причины увольнения так и не были названы в СМИ.

"Сегодняшние увольнения – это продолжение политики властей по чистке силовых структур от коррупционных элементов. Владимир Путин недаром обязал высокопоставленных силовиков и губернаторов составлять подробные отчеты о работе с населением и неправительственными организациями. А этих документах должна отражаться реакция должностных лиц на обращения и жалобы. Когда власть на местах не реагирует на заявления россиян, они пишут в администрацию президента. Там проводится анализ эффективности работы тех или иных должностных лиц, на основании которого глава государства принимает кадровые решения", - отметил специалист.