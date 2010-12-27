Эксперт: Асад должен первым взять Дейр-эз-Зор

Свободная сирийская армия при поддержке США начала наступление под Дейр-эз-Зор. Эксперты считают, что их победа над террористами в этом регионе может ударить по позициям Асада.

На этой неделе в Сирии активизировались военные действия с участием "умеренной оппозиции" и коалиции США. Как пишут СМИ, союзники готовят масштабное наступление на войска ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Наступление должно начаться в районе Дейр-эз-Зора. Об этом "Народным новостям" рассказал эксперт-востоковед Александр Сотниченко. Политолог уверен: Башар Асад должен первым захватить мятежные земли. В противном случае, по его репутации будет нанесен жесткий удар.

Более того: в районе Дейр-эз-Зора находится 85% от всех нефтяных запасов Сирии. Если эти ценные земли перейдут под контроль ССА и США, то свержение Башара Асада станет лишь делом техники.

Сотниченко подчеркнул, что в ситуации, которая сложилась сейчас, Башару Асаду необходимо провести мобилизацию сил и вести армию к Дейр-эз-Зору. По словам эксперта, у Асада есть шанс победить.

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