Экскурсия "Снятие блокады Ленинграда"

Рядом со станцией метро "Московская" пройдет военная реконструкция операции, по освобождению Ленинграда от блокады.

Все гости города и горожане смогут освежить историю освобождения Ленинграда и Великой отечественной войны. Участники экскурсии "Снятие блокады Ленинграда" посетят интерактивные площадки и выставки. Кроме того, они увидят и историческкую реконструкцию начала операции "Январский гром". Во время экскурсии можно осмотреть технику и оружие военных лет.