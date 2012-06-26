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Новости куда сходить в петербурге
Экскурсия "Снятие блокады Ленинграда"
Сегодня, 10:00
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Asyaromanenkova
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Экскурсия "Снятие блокады Ленинграда"

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Рядом со станцией метро "Московская" пройдет военная реконструкция операции, по освобождению Ленинграда от блокады.

Все гости города и горожане смогут освежить историю освобождения Ленинграда и Великой отечественной войны. Участники экскурсии "Снятие блокады Ленинграда" посетят интерактивные площадки и выставки. Кроме того, они увидят и историческкую реконструкцию начала операции "Январский гром". Во время экскурсии можно осмотреть технику и оружие военных лет.

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