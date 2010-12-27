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Эксклюзивный показ фильма "Наперекор ночи"
Сегодня, 19:00
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Shdaria
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Эксклюзивный показ фильма "Наперекор ночи"

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В Лендоке представят единственный показ фильма "Наперекор ночи".

 В Открытой киностудии "Лендок" организуют единственный показ фильма Филиппа Гранрийе "Наперекор ночи". Новый эротический фильм скандального режиссера Филиппа Гранрийе продолжает линию французского трансгрессивного кинематографа. В кадрах можно увидеть все: от шоковых драм Катрин Брейя до романтического порно Гаспара Ноэ. 

Критики сравнивают потусторонние садистские фильмы Гранрийе с фантасмагориями Дэвида Линча. Стоит отметить, что "Наперекор ночи" в своем экзальтированном трансе гораздо ближе к телесным практикам безумного отца "театра жестокости".
 
Фото: сайт kino-art
 
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Категории: куда сходить в петербурге Кино

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