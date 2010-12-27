Эксклюзивный показ фильма "Наперекор ночи"

В Лендоке представят единственный показ фильма "Наперекор ночи".

В Открытой киностудии "Лендок" организуют единственный показ фильма Филиппа Гранрийе "Наперекор ночи". Новый эротический фильм скандального режиссера Филиппа Гранрийе продолжает линию французского трансгрессивного кинематографа. В кадрах можно увидеть все: от шоковых драм Катрин Брейя до романтического порно Гаспара Ноэ.

Критики сравнивают потусторонние садистские фильмы Гранрийе с фантасмагориями Дэвида Линча. Стоит отметить, что "Наперекор ночи" в своем экзальтированном трансе гораздо ближе к телесным практикам безумного отца "театра жестокости".