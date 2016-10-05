Экс-солистка «Виа Гры» оказалась в тюрьме‍

Бывшая вокалистка коллектива попала за решетку

Бывшая участница "ВИА Гры" Ольга Романовская попала в тюрьму. В Сети были опубликованы снимки, на которых Ольга запечатлена за решеткой. Фотографии очень обеспокоили поклонников певицы. Но оказалось, что в тюрьме артистка оказалась лишь по сюжету нового клипа на песню "Папайя". Ради съемок Ольга примерила тюремную униформу. Частично съемочной площадкой выступила территория Одессы, а некоторые моменты запечатлены в далеком Таиланде, на Самуи.Ольга порадует своих поклонников своей великолепной фигурой в откровенном купальнике.

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YouTube: Ольга Романовска