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Экс-солистка «Виа Гры» оказалась в тюрьме‍

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Бывшая вокалистка коллектива попала за решетку

 Бывшая участница "ВИА Гры" Ольга Романовская попала в тюрьму. В Сети были опубликованы снимки, на которых Ольга запечатлена за решеткой. Фотографии очень обеспокоили поклонников певицы. Но оказалось, что в тюрьме артистка оказалась лишь по сюжету нового клипа на песню "Папайя". Ради съемок Ольга примерила тюремную униформу. Частично съемочной площадкой выступила территория Одессы, а некоторые моменты запечатлены в далеком Таиланде, на Самуи.Ольга порадует своих поклонников своей великолепной фигурой в откровенном купальнике. 

 

Видео:
YouTube: Ольга Романовска

Теги: виагра , ольга романовская , папайя
Категории: Новости шоу-бизнеса Культура Лента новостей

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