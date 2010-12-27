Экс-президент Приднестровья Шевчук тайно покинул республику

Бывший глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук тайно покинул территорию ПМР

Экс-президент непризнанной Приднестровской республики Евгений Шевчук в ночь на 28 июня тайно покинул страну. Об этом сообщил депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.

"Ночью он переправился на плавсредстве через Днестр и был уже в Молдове", — гласит текст записи парламентария.

Бывшему главе Приднестровья предстояло присутствовать на сессии Верховного совета, на котором должно было быть рассмотрено представление прокурора о согласии парламента лишить Шевчука неприкосновенности. Все необходимые документы, по его словам, Шевчуку были вручены накануне.

Напомним, что ранее Шевчук оказался фигурантом уголовного дела о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Фото: wikipedia