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Экс-президент Приднестровья Шевчук тайно покинул республику
Вчера, 22:57
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Sheker
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Экс-президент Приднестровья Шевчук тайно покинул республику

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Бывший глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук тайно покинул территорию ПМР

      Экс-президент непризнанной Приднестровской республики Евгений Шевчук в ночь на 28 июня тайно покинул страну. Об этом сообщил депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов. 

"Ночью он переправился на плавсредстве через Днестр и был уже в Молдове", — гласит текст записи парламентария.

Бывшему главе Приднестровья предстояло присутствовать на сессии Верховного совета, на котором должно было быть рассмотрено представление прокурора о согласии парламента лишить Шевчука неприкосновенности. Все необходимые документы, по его словам, Шевчуку были вручены накануне.

Напомним, что ранее Шевчук оказался фигурантом уголовного дела о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

 

 

 

 

Фото: wikipedia

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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