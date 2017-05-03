Экс-полицейских подозревают в похищении бизнесмена с Московского вокзала

В Петербурге перед судом предстанет бывшие сотрудники полиции, которого подозревают в похищении и принуждении к сделке с угрозой насилия. По данным расследования, экс-служитель закона с подельниками похитил бизнесмена с Московского вокзала.

Правоохранительные органы Северной столицы закончил расследование в отношении трех человек, двое из которых являются бывшими сотрудниками полиции. Мужчин подозревают в похищении москвички. Женщину также принудили совершить сделку под угрозой насилия.

По данным расследования, в феврале 2016 года трое мужчин на глазах у пассаижров Мсоковского вокзала похитили жительницу Москвы. Для этого они использовали служебные удостоверения служителей закона. Один из злоумышленников показал корочки женщине и предложил ей проехать в отделение. Жертва сначала поверила, но через несколько шагов отказалась. Тогда двое подельников попытались проводить ее к автомобилю. Женщина начала звать на помощь и активно сопротивлялась. Однако мужчины оказались сильнее.

Пострадавшую отвезли в помещение, где угрожали расправой. Чтобы остаться целой и невредимой, женщине нужно было выполнить требования похитителей. Те заставили ее совершить сделку по отчуждению 49% доли уставного капитала клининговой компании.

Предприниматель согласилась на условия, опасаясь за свою жизнь и здоровье. После сделки женщину отпустили. Она обратилась в полиции. Возбуждено уголовное дело, расследование которого закончилось только сейчас. Наказание для злоумышленников будет выбирать Смольнинский суд.