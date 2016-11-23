Тарасов подарил новой пассии авто за 10 млн

Анастасия Костенко стала обладательницей новенького "Мерседеса". Судя по всему, столь дорогой сюрприз девушке преподнес ее любовник – футболист Дмитрий Тарасов.

Накануне днем, 22 мая, новая девушка Тарасова поделилась со своими подписчиками любопытным снимком: Костенко сфотографировалась, сидя на капоте новенького "Мерседеса". Кроме того, девушка прокомментировала данную карточку таким образом: "Мечты сбываются!". Надо сказать, что за сутки пост оценили почти 25 тысяч человек.

Поклонники уверены, что столь дорогой подарок Анастасии преподнес бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов.

Судя по всему, девушка вытащила счастливый билетик. Футболист постоянно радует Костенко то ужинами в стенах ресторана-теплохода "Ласточка", то серенадами, то путешествиями. Денег на свою новую пассию Тарасов не жалеет.

Чего нельзя сказать о Бузовой. Ведь после развода футболист лишил девушку и машины, и квартиры. Впрочем, об известно телеведущей позаботились ее фанаты. Так в начале февраля Piter.TV сообщал, что поклонник шокировал Ольгу Бузову, подарив телеведущей "Мерседес" за 10 млн. руб.

Фото: инстаграм Анастасии Костенко