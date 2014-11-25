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Экс-глава библиотеки украинской литературы была приговорена к условному сроку
Сегодня, 12:48
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TretyakovaS
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Экс-глава библиотеки украинской литературы была приговорена к условному сроку

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Бывшего директора библиотеки украинской литературы суд признал виновной в экстремизме и растрате. 59-летняя Наталья Шарина была приговорена к четырем годам условно.

 5 июня приговор был вынесен Мещанским районным судом Москвы. Судья Елена Гудовшникова посчитала доказанным то, что Шарина "совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства", помимо этого "совершила растрату денежных средств в корыстных целях".

По данным "Фонтанки", экс-директора библиотеки украинской литературы в 2015 году обвинили в том, что в подведомственном ей учреждении распространялись книги украинского националиста Дмитрия Корчинского, признанные в России экстремистскими материалами.

Позднее в число признанных экстремистскими и запрещенных в России материалов, которые , по мнению следствия, распространяла Шарина, вошли еще несколько материалов. Их число достигло почти двух десятков. 

Однако сама Шарина утверждала, что книги были подброшены в учреждение. 

Обвинение в растрате было основано на предполагаемой трате средств, выделенных библиотеке, на адвокатов, защищавших  ее главу по другому уголовному делу.

Ранее обвинение просило приговорить Шарину к пяти годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком.

Теги: глава украинской библиотеки , московский суд
Категории: Новости России

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