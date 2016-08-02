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Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" и экс-футболист Смертин вошли в исполком РФС
Сегодня, 15:13
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Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" и экс-футболист Смертин вошли в исполком РФС

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На внеочередной конференции Российского футбольного союза также обсуждались вопросы изменения устава РФС и ход подготовки к чемпионату мира по футболу.

Выборы состоялись в Петербурге на внеочередной конференции Российского футбольного союза.

На внеочередной конференции Российского футбольного союза были выбраны новые члены исполкома РФС. Ими стали бывший игрок национальной сборной Алексей Смертин, гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев.

Во время конференции, проходившей в петербургской гостинице "Хилтон Экспофорум", за кандидатуру Смертина, который в настоящее время находится на посту комиссара РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе, проголосовало 95,45% человек. Сорокина поддержали 95,51%, а в пользу Соловьева было отдано 79,92% голосов, сообщается на сайте РФС.

Помимо выбора новых членов исполкома Российского футбольного союза, на конференции также обсуждались вопросы изменения устава РФС и ход подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. 

Фото: kazanfirst.ru

Теги: денис соловьев , россия-2018 , рфс , смертин
Категории: Новости России Спорт

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