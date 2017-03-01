Более 60 оперативников МВД Петербурга проводят обыски у "обнальщиков"

Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД города пришли с обысками в 38 контор, которые стали фигурантами в "обнальном" деле.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД по городу и области проводит обыски в компаниях, которые подозреваются в обналичивании денег. Около 60 сотрудников проверяют конторы с утра среды, 1 марта.

Всего во внимание полиции попали 38 контор. Большая часть предполагаемых фигурантов "обнального" дела расположена в Московском и Петроградском районах.

Как сообщает "Фонтанка", оперативные мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела по незаконной банковской деятельности. Разбирается в этом эксперты 4-ого отдела ГСУ по расследованию организованной преступной деятельности.

Материалы для возбуждения дела собрал отдел УЭБ и ПК ГУ МВД. Сообщается, что в ходе расследования специалисты интересуются деятельностью более сотни петербургских компаний.

В начале февраля в Петербурге задержали троицу, организовавшую нелегальную интернет-аптеку. Во время обысков у них нашли 800 упаковок разных лекарств и два миллиона рублей, банковские карты и дорогостоящие иномарки.