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Екатеринбургская "Венеция": видео и фото с затопленных улиц появились в сети

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Из-за крупной коммунальной аварии улицы Екатеринбурга ушли под воду

Сегодня днем, 20 февраля, в Екатеринбурге в районе Мира и Академической произошла крупная коммунальная авария.

В результате прорыва трубы Ленина, Академической, Мира, Гагарина, Малышева, Луначарского и ряд других улиц ушли под воду. Смесь воды, грязи и снега делают улицы непроходимыми для транспорта и пешеходов. Сообщения в социальных сетях пестрят сообщениями с фотографиями и видео с разных улиц. Соцсети скорее напоминают сводки с военных действий.

Как сообщают СМИ со ссылкой на службу "Водоканала", на месте прорыва работают в авральном режиме коммунальные службы, ликвидируя прорыв и его последствия.

 

 

 

 

Видео: YouTube/Grigoriy Pa, ВК/Типичный Екатеринбург

Фото: ВК/Типичный Екатеринбург

 

Теги: авария , видео , водоканал , екатеринбург , затопление
Категории: Новости России Происшествия

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