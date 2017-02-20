Екатеринбургская "Венеция": видео и фото с затопленных улиц появились в сети

Из-за крупной коммунальной аварии улицы Екатеринбурга ушли под воду

Сегодня днем, 20 февраля, в Екатеринбурге в районе Мира и Академической произошла крупная коммунальная авария.

В результате прорыва трубы Ленина, Академической, Мира, Гагарина, Малышева, Луначарского и ряд других улиц ушли под воду. Смесь воды, грязи и снега делают улицы непроходимыми для транспорта и пешеходов. Сообщения в социальных сетях пестрят сообщениями с фотографиями и видео с разных улиц. Соцсети скорее напоминают сводки с военных действий.

Как сообщают СМИ со ссылкой на службу "Водоканала", на месте прорыва работают в авральном режиме коммунальные службы, ликвидируя прорыв и его последствия.

Видео: YouTube/Grigoriy Pa, ВК/Типичный Екатеринбург

Фото: ВК/Типичный Екатеринбург