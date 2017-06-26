Екатерина Старшова или "Пуговка" из "Папиных дочек": фото из Instagram

"Пуговка" после ухода с телевидения активно ведет свой образ жизни и делится фотографиями в своем Instagram.

Россияне интересуются жизнью Екатерины Старшовой, больше известной как "Пуговка" из сериала "Папины дочки". Чем увлекается папина дочка после ухода с телевидения, узнал Piter.tv.

Самая младшая сестра по сериалу уже не такая маленькая, Екатерина окончила 9-й класс с красным аттестатом и гордо делится фотографией в Instagram.

"В одном цвете с мамой! Я не знаю, что обычно говорят в этот момент. Ну, я про тот, когда ты получаешь красный аттестат и понимаешь, что училась все эти 9 лет не зря.",- подписала фото Екатерина.

Также Екатерина отмечает, что помнит как в первый класс она пришла уже "Пуговкой". "Помню, как все меня расспрашивали о сериале, о съемках, как все со мной фотографировались. Но при всем этом, учителя меня никогда не отличали. Я была как все дети.", -делится выпускница.

В настоящее время девочке 15 лет и все свободное время она удиляет фигурному катанию. Для Екатерины данный вид спорта больше, чем просто хобби. Фотографией с награждения делится повзрослевшая "Пуговка" и подчеркивает, что это уже 11 победа подряд.

После сериала "Папины дочки" Екатерина не спешила уходить в телевидения и пробовала себя в различных проектах. Так, девочка поработала моделью для детской рекламы. Ее можно увидеть в роликах витаминов "Пиковит", косметики "Принцесса", гипермаркета игрушек "Бегемот" и шоколада "Киндер-сюрприз". Стоит заметить, чаще всего режиссеры в рекламе используют образ "Пуговки".

После этого Екатерина Старшова хотела принять участие в талант-шоу для знаменитостей. в 2016 году ее мечта сбылась: "Пуговку" взяли в шоу "Танцы со звездами", где она снова оказалась младше всех.

На этом фото Екатерина Старшова делится важным моментом, который переживает каждая девочка: выбор платья на выпускной.

У Старшовой есть младшая сестра, не трудно догадаться как ее называют дома. ""Когда у тебя есть своя "Пуговка". Моя сестренка Машуля",- так подписала фото старшая сестра.

В своем Инстаграм Катя часто выкладывает новые фото, по которым можно проследить те события, которые происходят в её жизни. Сейчас она полностью отдает себя фигурному катанию, а свободное время проводит с друзьями и много читает, отдавая предпочтение поэзии.