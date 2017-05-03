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В Дагестане установили мини-версию Эйфелевой башни

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Эйфелева башня появилась в Дагестане. Первое украшение Каспийска.

 Первый культурный объект возвели в Каспийске. Строители компании "Арси групп" создали маленькую копию Эйфелевой башни на улице Кирпичное шоссе, 1 в юго-западной части города. Вес башни составляет 12 тонн, а высота с семиэтажный дом. Этот объект не только украсит город, но и осветит все вокруг в позднее время.

На площадке строительной компании собралось много людей. Для них была представлена концертная программа в честь открытия каспийской Эйфелевой башни. На площадке не было места плохому настроению. 

Башню установили в юго-западной части города,чтобы привлечь большое количество туристов,- признался генеральный директор "Арси групп" Расул Абдуллаев.

Мероприятие завершилось праздничным фейерверком и зажиганием башни. 

Теги: дагестан , каспийск , культурный объект , эйфелева башня
Категории: Лента новостей Новости России

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