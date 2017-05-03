В Дагестане установили мини-версию Эйфелевой башни

Эйфелева башня появилась в Дагестане. Первое украшение Каспийска.

Первый культурный объект возвели в Каспийске. Строители компании "Арси групп" создали маленькую копию Эйфелевой башни на улице Кирпичное шоссе, 1 в юго-западной части города. Вес башни составляет 12 тонн, а высота с семиэтажный дом. Этот объект не только украсит город, но и осветит все вокруг в позднее время.

На площадке строительной компании собралось много людей. Для них была представлена концертная программа в честь открытия каспийской Эйфелевой башни. На площадке не было места плохому настроению.

Башню установили в юго-западной части города,чтобы привлечь большое количество туристов,- признался генеральный директор "Арси групп" Расул Абдуллаев.

Мероприятие завершилось праздничным фейерверком и зажиганием башни.