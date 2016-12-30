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Егор Крид рассказал о своем секрете успеха

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Недавно в «A2 Green Concert» состоялся большой сольник Егора Крида, на котором мы узнали, что является основополагающей линией успеха.

Завидный холостяк, в преддверии Нового года, снова посетил Санкт-Петербург и порадовал публику северной столицы не только всеми полюбившимися хитами, но и новейшими композициями своего дебютного альбома «Холостяк».

Как известно, армия фанатов певца большую часть концерта хором исполняет любимые песни вместе с ним и этот вечер не стал исключением. Но помимо любимых строк и мотивов, на этом концерте зрителей с музыкантом связали еще и танцы. Поклонники ничуть не уступали Криду и его команде в танцевальных способностях и, вторя его феерическому шоу, все вместе отплясывали и отдыхали от души. 
Мы поговорили с поклонницами, и оказалось, что одними из главных качеств в своем кумире они находят романтичность, преданность и целеустремленность, с улыбкой отмечая, что при всем при этом, Егор еще и красавчик. По нашему небольшому эксперименту, в петербургский топ песен  на данный момент попали треки “Папина дочка” и “Будильник”, некоторые поклонники даже не постеснялись исполнить свои любимые композиции перед объективом нашей телекамеры.
А о том, что главное на пути к успеху по мнению Егора, какие качества нужно в себе беречь и к чему стремиться - смотрите в нашем репортаже с самого “танцевального концерта” уходящего года.
 
 
 
Видео: Piter.TV
Фото: Ксения Крохина
 
Дарья Молчанова, Шекер Аскералиева,  Виталия Дубровская и Евгений Антипин 
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Теги: егор крид , клуб а2 , крид
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости шоу-бизнеса России

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