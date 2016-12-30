Егор Крид: курочка - это мое все

Недавно в Москве прошел самый активный фестиваль этого лета "KFC BATTLE". Специальным гостем мероприятия стал Егор Крид. На пресс-конференции музыкант признался корреспондентам Piter.TV в своей любви к жаренной курочке и спорту.

"Вести здоровый образ жизни нужно, во-первых, чтобы рано не умереть. Так круто, что сейчас это стало модным, и мы должны делать это трендовым. У нас есть ответственность, и мы должны показывать, что спорт и питание в KFC - это хорошо" - рассуждает исполнитель.



С дельных советов по здоровому образу жизни Егор Крид сразу переключился на жаренную курочку. Исполнитель шокировал гостей пресс-конференции признанием в любви хрустящему лакомству в панировке.



"Курочка - мое все" - заявил певец.



Исполнитель также дал понять гостям мероприятия, что любовь к жаренной курочке никак не мешает здоровому образу жизни."Поел курочки, позанимался спортом. В здоровом теле - здоровый дух" - говорит Егор Крид.



Интересный факт - сам исполнитель в прошлом спортсмен, а сейчас он продолжает следить за различными спортивными мероприятиями. "Я очень жду бой Мейвезера и Макгрегора" - делится певец.



Несмотря на столь живой интерес к спорту, самому исполнителю не хватает сил на физические нагрузки. "Когда у меня есть время на спорт, у меня нет сил. Но сейчас я сделал себе меньше гастролей и буду стараться находить время для занятий спортом" - подытожил Егор Крид.

Софья Третьякова, Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV