Трудно быть консерватором: в США перед началом матча Кубка федерации исполнили гимн Третьего Рейха

Как сообщает официальный источник, вместо современной версии "Песни немцев" была спета строфа, исполнявшиеся в том числе во времена Третьего рейха и запрещенная после 1945 года.

Реакция последовала сразу же. Теннисистка сборной Германии Андреа Петкович на пресс-конференции заявила, что произошедшее было ничем иным, кроме как "воплощением невежества" и она хотела уйти с корта. "Я никогда не чувствовала себя более неуважительно за всю свою жизнь, не говоря уж о Кубке Федерации, на котором я играю уже 13 лет. Это самое худшее, что когда-либо происходило со мной", — едва ли не со слезами на глазах сказала немецкая спортсменка.

Однако, теннисная ассоциация США уже принесла официальные извинения. "Мы ни в коем случае не хотели проявить неуважение к сборной Германии и ее болельщикам. Эта ошибка больше не повторится", — сожалеет американская сторона.

В первой одиночной встрече Петкович уступила Элисон Риске со счетом 6:7 (8:10), 2:6, а матч между Коко Вандервеге и Юлией Гергес был прерван из-за дождя.

Видео: Twitter, usta