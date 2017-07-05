В Петербурге появится "Катюша" на ходу

Музей имени Зиновия Колобанова заканчивает реставрацию единственной работающей "Катюши".

"Музей битвы за Ленинград имени Зиновия Колобанова" заканчивает реставрацию легендарной "Катюши". Это один из немногих экземпляров, который будет на ходу. Несколько лет назад автомобиль подняли со дна реки, где он пролежал почти три четверти века. На данный момент машина находится в полностью рабочем состоянии.

Реставратор Виктор Домкин в разговоре с Piter.TV отметил, что остался единственный автомобиль ЗИС-6 с установкой БМ-13 (которая в народе получила название "Катюша" - прим. редакции). "Я не говорю про те машины, которые стоят на памятниках. Они, по большому счету, ничего общего с настоящими автомобилями не имеют. - рассказывает Виктор. - Оригинальная машина сохранилась в Санкт-Петербурге в Артиллерийском музее. При восстановлении нашей машины мы брали ее за образец. Нам повезло, что можно было что-то посмотреть, что-то замерить. Но наш автомобиль “живой”, то есть он уже двигается, он - настоящий”.

Увидеть "Катюшу" можно будет в основной экспозиции "Музея битвы за Ленинград имени Зиновия Колобанова" после его официального открытия.

Леся Сапожникова, Анастасия Усцова

Видео: Piter.tv