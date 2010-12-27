Новый центр "Безопасный город" объединит МЧС, Систему-112 и другие службы Петербурга

В Северной столице открыли новый единый центр "Безопасный город". Под его крышей объединят все отвечающие за безопасность службы.

В пятницу, 26 мая, в Московском районе открылся единый центр "Безопасный город". Планируется, что в Центре соединят все отвечающие за безопасность в городе службы. Пока что там собрались система городского видеонаблюдения, служба вызова экстренный служб, показания датчиков важных объектов и управление транспортом.

В перспективе к этим службам переселятся подразделения МЧС и Дежурной службы аппарата губернатора, Центр обработки вызовов 112. Власти города надеются, что "Безопасный город" поможет наладить оперативность и слаженность всех городских систем безопасности. Проверку центр пройдет во время подготовки и проведения Кубка конфедераций.

Ранее Piter.tv сообщал, что после теракта камеры наблюдения метро Петербурга объединят с общегородскими.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга