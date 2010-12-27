ЕС продлил санкции против властей Сирии‍

Евросоюз продлил на год санкции против властей Сирии

В Евросоюзе сообщили о продлении санкций в отношении сирийских властей на один год. В пояснительной записке говорится, что Брюссель будет действовать так и впредь, «пока продолжаются репрессии против мирных жителей».

«Это решение соответствует стратегии ЕС по Сирии, в которой говорится, что Евросоюз будет сохранять свои ограничительные меры против сирийского режима, пока продолжаются репрессии против мирных жителей», - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Евросоюза.

При этом совет ЕС добавил в перечень лиц, на которых распространяются ограничительные меры, еще трех министров сирийского правительства. Таким образом, теперь в черный список входят 240 человек и 67 организаций. В частности, ограничения коснулись компаний, занимающихся нефтью, инвестициями, производством оборудования.