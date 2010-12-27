ЕСПЧ признал российский закон о запрете гей-пропаганды дискриминационным

49 тыс. евро от России должны получить трое ЛГБТ-активистов, наказанных на Родине за пропаганду нетрадиционных отношений. 20 июня Страсбургский суд опубликовал решение по иску, в котором также упоминается город на Неве.

49 тыс. евро, именно такую сумму от России должны получить трое ЛГБТ-активистов, наказанных на Родине за пропаганду нетрадиционных отношений. 20 июня Страсбургский суд опубликовал решение по иску, в котором также упоминается Петербург. Об этом 20 июня сообщила "Фонтанка".



Из документа следует, что российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, который был принят в 2013 году, нарушает статью европейской Конвенции о свободе выражения мнений и запрещении дискриминации. Трем гей-активистам – Николаю Баеву, Алексею Киселеву и основателю GayRussia.ru Николаю Алексееву – Россия ,по решению суда, должна выплатить компенсацию в 49,1 тыс. евро.



Алексеев, чей иск был присоединен к искам Баева и Киселева в ноябре 2013 года, пострадал от закона в Петербурге, где он стоял перед администрации города с плакатом "Гомосексуализм – это не извращение. Извращение – это хоккей на траве и балет на льду".

Также в иске были указаны инциденты, произошедшие с 2009 по 2012 год. В этот период Баева, Киселева и Алексеева привлекали к административной ответственности за гей-пропаганду в Рязани и Архангельске.



Напоминаем, что статья в КоАП 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" появилась в июне 2013 года. Согласно этой статье, граждане могут быть оштрафованы вплоть до 100 тыс. рублей, а организации – до 1 млн рублей.