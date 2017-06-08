Гроза проституток Дацик по решению ЕСПЧ получит 5 тысяч евро за тесную камеру

Европейский суд по правам человека одобрил жалобу Вячеслава Дацика, которого сейчас судят за разбой и нарушение неприкосновенности жилища. Россия должна выплатить Рыжему Тарзану пять тысяч евро.

Находящийся под следствием устроитель марша голых проституток на Васильевском острове Вячеслав Дацик получит компенсацию за нечеловеческие условия в исправительной колонии. Жалобу Рыжего Тарзана (так мужчину знают в мире боев без правил) удовлетворил Европейский суд по правам человека.

ЕСПЧ рассматривал условия отбывания наказания Дациком за налет на салон сотовой связи. По заявлению заключенного, в исправительной колонии 31 Красноярска были стесненные условия проживания (1,9 квадратных метра на человека). Рыжий Тарзан сообщил в суд, что камеры были переполнены и там постоянно присутствовал сигаретный дым. Он смог доказать, что его просьбы о переселении были проигнорированы.

Как рассказал адвокат Дацика Андрей Федорков рассказал "Фонтанке", что ЕСПЧ оценил страдания заключенного в пять тысяч евро. Сумму государство обязано перечислить мужчине в течение трех месяцев по действующему курсу.

Освободившись из красноярской тюрьмы Дацик не долго оставался на свободе. Он с товарищами устроил агрессивную борьбу с борделями. Ворвавшись в подобное заведение на Васильевском острове он выгнал оттуда всех ночных бабочек и их клиентов и заставил идти по улице почти голыми. Ранее Piter.tv сообщал, что слушания по делу Дацика, устроившего марш голых проституток, проходят с участием ОМОНа.

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии